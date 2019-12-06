Армія та дипломатія - на них тримаються наші надії на мир: дипломат

Директор дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Сергій Корсунський у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував заяви прес-секретаря Володимира Путіна Дмитро Пєскова щодо того, що зустріч у нормандському форматі може бути безрезультативною, і в підсумку перемовин може бути підписана декларація, яка не матиме жодної сили.

"По-перше, дозвольте мені привітати наших військових, оскільки армія та дипломатія - це дві складові, на яких тримаються наші надії на мир. Усі попередні домовленості, які були у нормандському та мінському форматі дійсно буди безрезультативними. Але сьогодні, по-перше, зроблені перші позитивні реальні кроки, а, по-друге, є чітке розуміння і на заході на сході, що цю ситуацію потрібно вирішувати. Питання тепер, як її вирішувати. Є декілька сценарії, кожен з яких буде враховувати реакцію наших західних партнерів та російської сторони", - заявив Корсунський.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся