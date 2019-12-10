АНТИТІЛА ВИМАГАЮТЬ АНУЛЮВАТИ ПАТЕНТ НА НОТИ

Антитіла захищають у суді права музикантів на вільну творчість.

Йдеться про "патент на ноти", виданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Луцькому підприємцю, пану Лапковському, який завдяки цьому документу спробував шантажувати представників українського шоубізу. Тепер музиканти позиваються до міністерства економіки, аби там переглянули своє рішення і анулювали абсурдний патент на ноти.

Сьогодні печерський районний суд не мав часу у повному обсязі провести слухання у справі. Тому музиканти розраховують, що на наступному засіданні, яке відбудеться 20 січня 2020 року їх права на вільну композиторську діяльність будуть відновлені, а скандальний патент суд анулює.

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