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10 грудня • оновлено в 16:40
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АНТИТІЛА ВИМАГАЮТЬ АНУЛЮВАТИ ПАТЕНТ НА НОТИ

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Антитіла захищають у суді права музикантів на вільну творчість.

Йдеться про "патент на ноти", виданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Луцькому підприємцю, пану Лапковському, який завдяки цьому документу спробував шантажувати представників українського шоубізу. Тепер музиканти позиваються до міністерства економіки, аби там переглянули своє рішення і анулювали абсурдний патент на ноти.

Сьогодні печерський районний суд не мав часу у повному обсязі провести слухання у справі. Тому музиканти розраховують, що на наступному засіданні, яке відбудеться 20 січня 2020 року їх права на вільну композиторську діяльність будуть відновлені, а скандальний патент суд анулює.

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СПЕЦРЕПОРТАЖ
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