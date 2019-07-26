Аномальна спека в Європі: синоптик дав прогноз на вихідні

Синоптик українського гідрометцентру Владислав Білик розповів про можливе погіршення погоди в Україні.

Він зазначив, що в найближчі дні на більшій частині території України буде спостерігатися погода без опадів, а температура не буде перевищувати 30 градусів. Синоптик відповів на запитання ведучих про те, чи варто очікувати різкого підвищення температури відповідно до аномальної спеки, яка панує в Західній Європі. Білик припустив, що спека вища за 40 градусів за Цельсієм, яка сьогодні спостерігається на території Франції, Німеччини та в країнах Бенілюксу, в Україну не прийде, і температура в країні на цих вихідних не буде підніматися вище 30 градусів за Цільсієм.

В цілому, жодних погодних аномалій і проблем найближчим часом в Україні не очікується.

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