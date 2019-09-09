Хімічна кастрація – єдиний доведений спосіб лікування педофілії: юристка

Юристка, криміналістка Анна Маляр прокоментувала, чому президент України Володимир Зеленський ветував закон про хімічну кастрацію педофілів.

Експертка заявила, що питання хімічної кастрації та реєстру – це дуже вузькопрофільне питання. Вона підтримала рішення президента Зеленського про ветування законопроекту, оскільки поруч із заветованим законом існував ще один більш досконалий законопроект щодо хімічної кастрації педофілів.

Маляр заявила, що особи, які вчиняють злочини проти дітей, діляться на дві категорії: 98% з них - це здорові люди, які мають бути покарані згідно до закону, та 2% - це хворі люди, яких потрібно лікувати. За допомогою хімічної кастрації має відбуватись лікування, а не покарання. Якщо прийняти закон, де подібний захід позначений, як покарання, то Україна стане єдиною країною в світі, де держава може застосовувати лікувальні заходи, як покарання до здорових людей, додала вона.

Депутати, які голосували за закон, який подала "Радикальна партія" та який ветував Зеленський, просто не розібрались у цьому питанні, оскільки хотіли якнайшвидше проголосувати якнайбільше законів. Президент у даному випадку, за словами Маляр, вчинив абсолютно правильно.

Вона зазначила, що є автором альтернативного законопроекту, які парламентарі також розглядають. Під час його підготовки залучались лікарі психіатри. На сьогодні, за словами Маляр, хімічна кастрація є єдиним доведеним способом лікування педофілії.

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