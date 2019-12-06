В РФ панує відчуття великого тріумфу російської дипломатії: політолог

Російський політолог Андрій Окара у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, як в Москві готуються до зустрічі в Нормандському форматі.

"В Москві готуються дуже урочисто. Є певне відчуття, що скоро буде свято. Є таке перевідчуття у навколополітичних колах якраз від 9 грудня. Більшість людей, які висловлюються на цю тему, у них немає трагічних відчуттів, навпаки, якусь дуже бадьоро міркують, що все повирішували. Всі принципово важливі документи погоджені у тому числі і з українською стороною. Тому є відчуття великого тріумфу російської дипломатії, особливо із приводу того, що санкції щодо РФ будуть зменшені або відмінені взагалі", - заявив політолог.

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