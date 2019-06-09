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Анатолій Гриценко: РНБО, очолюване президентом, має стати основою швидких і ефективних рішень

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РНБО, очолюване президентом, має стати основою швидких і ефективних рішень для ревізії та викорінення корупційних схем, як того вимагають виборці. Близько 400 млрд гривень - корупційні втрати держави, які можуть підняти економіку та рівень життя.

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Автор
Анатолій ГриценкоАнатолій Гриценко
Тема
Відео блоги
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