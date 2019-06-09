Анатолій Гриценко: РНБО, очолюване президентом, має стати основою швидких і ефективних рішень

Анатолій Гриценко: РНБО, очолюване президентом, має стати основою швидких і ефективних рішень168
РНБО, очолюване президентом, має стати основою швидких і ефективних рішень для ревізії та викорінення корупційних схем, як того вимагають виборці. Близько 400 млрд гривень - корупційні втрати держави, які можуть підняти економіку та рівень життя.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Відео блоги" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані