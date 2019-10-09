Американський тиск на Україну нічим не кращий за російський: розвідник

Ексголова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж прокоментував нову інформацію щодо впливу американських спецслужб на НАБУ.

Він заявив, що позиція України є однозначною, і американський вплив на українські державні структури є нічим не кращи за російський вплив. За його словами, позиція України має бути незалежною, вона не має бути сформована під впливом тих, чи інших держав.

Маломуж зазначив, що інформація про тиск вже була озвучена раніше, навіть сам Байден частково підтвердив інформацію про те, що він тиснув на Порошенка, щоб зняти Шокіна. А нові дані, які оприлюднив Деркач дещо узагальнюють факти, які можуть доводити тиск на Україну з боку державних діячів інших держав.

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