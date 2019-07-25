''Алкоголь на знімальний майданчик вони приносили спеціально, аби нас розслабити'': учасниця популярного реаліті-шоу

''Алкоголь на знімальний майданчик вони приносили спеціально, аби нас розслабити'': учасниця популярного реаліті-шоу319 Читати матеріал російською
Популярність проти психологічних експериментів, гроші проти курсу лікування у психіатра: такі гойдалки чекають на учасників популярних проектів на українському ТБ.
Чи дійсно ці шоу реальні, які взаємини пов'язують учасників на майданчику і поза ним, як провокують творці програм недосвідчених молодих людей для створення потрібного драматичного ефекту?
У сьогоднішньому ефірі "О, Крапівіна!" пробуємо розібратись, кого, куди і для чого набирають чисельні кастинги на українських ТВ-каналах.
Учасниця популярних реаліті-шоу на українському телебаченні Ксенія Вересковська розповіла про свій чисельний досвід роботи на телебаченні, приховані від телеглядача моменти створення програм, провокації і спокуси на знімальному майданчику, а також дала пораду для тих, хто збирається спробувати своїх сил у популярних телепроектах.
Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"
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