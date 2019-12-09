Акція на Банковій: учасник ООС прокоментував настрої

Учасник ООС Сергій Дорошенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував ситуацію на фронті.

"З самого ранку тиша. До того було все як завжди – обстріли і т.д. Я би не залишив поза увагою якогось сплеску або падіння інтенсивності. У хлопців, які беруть участь з самого початку цієї війни, настрої не райдужні. Ми нічого хорошого від цієї зустрічі не чекаємо. Ті, хто вже почали приходити з 2016-2017, хто багато чого не бачив – їм в принципі все одно. Вони багато чого не розуміють, що зараз відбувається в країні", - зазначив Дорошенко.

Він також висловив думку про те, чи можна домовитися з Путіним.

"Та розмовляти-то потрібно. А толку від його обіцянок або запевнень? Ось у нас і Будапештський меморандум, і ще договори ... Їм не можна вірити. Їх слова нічого не варті. Ну добре, домовляться вони про якесь відведення, ще щось. Ну вони підійдуть вперед, як уже в станиці Луганській зайняли наш берег моста. І де реакція? І тут підійдуть. Хто буде впливати на цю Росію? Меркель зі своєю стурбованістю? Яку вони відповідальність понесуть за невиконання своїх домовленостей, які вони сьогодні досягнуть у Франції? Жодної", - заявив учасник ООС.

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