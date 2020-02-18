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18 лютого • оновлено в 22:44
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Активність бойовиків – це тиск на Зеленського: Олег Жданов

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Військовий експерт Олег Жданов у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував загострення бойових дій на Донбасі та активізацію російських окупаційних військ в регіоні.

"Я би пов'язав це із ініціативою президента Зеленського стосовно тристороннього контролю державного кордону між Україною та Росією. Російська Федерація ще раз показала, що їй мир взагалі не потрібен і що жодного втручання в охорону кордону з інших боків, будь то ОБСЄ, будь то Україна. бути не може. І ділянку обрали таку, де була тиша, щоб ще раз нагадати, що жодних гарантій стосовно виконання тою стороною домовленостей немає", - заявив Жданов.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
Особа
Олег Жданов
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