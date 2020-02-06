Аграрії вимагають звільнити корупційного директора #НАБУ Ситника

Припинити тиск силових органів – з такою вимогою у Києві під стінами Верховної Ради пройшов кількатисячний мітинг аграріїв.

Йдеться про працівників аграрних холдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард", які колективно звернулися до депутатів, аби ті захистили їх робочі місця. Реакція деяких парламентарів, була миттєвою. І тепер проблеми аграріїв обговорюються в сесійній залі Верховної Ради України.

Чому йдеться про директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, журналістам пояснила член ради директорів "Укрлендфармінг", Галина Ковток:

"Ми вимагаємо розібратися в нашій ситуації і відсторонити, звільнити з займаної посади пана Ситника який сьогодні веде суттєвий тиск на нашу компанію, різними методами впливає на наших працівників. Змушує підписувати якісь невідомі документи, до прикладу, що вони не отримували зарплатні поки працювали. Тобто ми зараз замість того, щоб займатися роботою займаємось тим, що хочемо вижити"

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