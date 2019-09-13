99% усіх пожеж це наслідок людської діяльності: спікер ДержНС

Спікер Головного управління ДержНС України в Київській області Вікторія Рубан прокоментувала новини про пожежі на Київщині.

На даний момент, за її словами, найбільшим осередком торф'яних пожеж залишається Обухівський район біля села Великі Дмитровичі. Також є кілька невеликих вогнищ, це Баришівський і Вишгородський райони, але там площа пожежі досить маленька – 0,1-0,3 га. Тому масштабних пожеж на торфовищах вдається уникати. Вони виявляються і гасяться на початковій стадії.

"Що стосується загоряння лісу в Чорнобильській зоні, то вчора було ліквідовано горіння 10 га повністю. Зараз залишається тління пеньків і лісової підстилки на площі 10 га. Займаються цим співробітники поліції, там вже є жінка, яку звинуватили в цьому. Ця справа зараз розглядається, нею займається поліція. Що стосується всіх інших випадків, то 99% випадків, то справа тут не стільки в горінні торфовищ, скільки у великій кількості загорянь трав'яного настилу на території області", - заявила Рубан.

Кожен день більше 100 разів наші підрозділи виїжджають на горіння трави і сухостою, зазначила спікер. 99% загоряння трави - людська діяльність. Це випалювання сухої трави, кинуті недопалки, залишені багаття. Випадків дуже багато. На жаль, все це людська діяльність, додала вона.

"Щось прогнозувати тут складно, все залежить від погодних умов, а також і від людської діяльності. Якщо люди перестануть палити траву, буде значно менше пожеж," - заявила Рубан.

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