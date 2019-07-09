9 липня Порєбрік News: Високий сан РПЦ назвав жінок ''слабкими розумом''

Голова Патріаршої комісії РПЦ із питань сім'ї, захисту материнства і дитинства Дмитро Смірнов заявив, що "жінки слабші розумом за чоловіків".

"Жінки більш слабкі розумом. Звичайно, бувають якісь там Марії Кюрі, але все-таки це рідкість", – цитує церковника НТВ.

Водночас Смірнов наголосив, що вважає жінок більш терплячими і дбайливими.

Висловлювання представника РПЦ обурило громадськість. Так, депутат Держдуми Олена Драпеко з цього приводу сказала:

"Я думаю, він необачно це сказав. Найімовірніше, йому доведеться, бідному, потім вибачатися. Принаймні, перед нашими жінками, які працюють на керівних посадах".

У РПЦ пояснили слова Смірнова, заявивши, що це його особиста думка. "Точка зору отця Димитрія Смірнова є його приватною думкою. Звичайно, церква не ставила і не ставить собі за мету визначити, хто розумніший – чоловік чи жінка", – сказав заступник голови Синодального відділу із взаємин церкви із суспільством та ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе.

Нагадаємо, Смірнов не раз провокував скандали своїми заявами. Раніше він стверджував, що до 2050 року на території РФ повністю зникнуть росіяни.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!