Наскільки небезпечна бронхіальна астма: що означає постійний кашель

Лікарка-пульманологиня Вікторія Ялтонська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, як довго може тривати процес, під час якого людина буде хворіти на бронхіальну астму і не знатиме цього.

"Цей процес може тривати дуже довго. Роками та десятиліттями, адже особливість бронхіальної астми є саме у її варіабельність щодо інтенсивності проявів у часі. Буває таке, що вона маніфестує, лікарі діагноз поставили, а потім на декілька років симптоми зникають і людина може подумати, що вона переросла або змінився гормональний фон, а захворювання може повернутись. Це унікальна хвороба. З нею можна жити дуже довго, буквально 100 років, а можна, маючи найлегші прояви захворювання отримати негативні наслідки миттєво. Тому особливостями бронхіальної астми є її непередбачуваність", - заявила лікарка.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал