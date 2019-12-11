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11 грудня • оновлено в 13:59
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Наскільки небезпечна бронхіальна астма: що означає постійний кашель

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Лікарка-пульманологиня Вікторія Ялтонська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, як довго може тривати процес, під час якого людина буде хворіти на бронхіальну астму і не знатиме цього.

"Цей процес може тривати дуже довго. Роками та десятиліттями, адже особливість бронхіальної астми є саме у її варіабельність щодо інтенсивності проявів у часі. Буває таке, що вона маніфестує, лікарі діагноз поставили, а потім на декілька років симптоми зникають і людина може подумати, що вона переросла або змінився гормональний фон, а захворювання може повернутись. Це унікальна хвороба. З нею можна жити дуже довго, буквально 100 років, а можна, маючи найлегші прояви захворювання отримати негативні наслідки миттєво. Тому особливостями бронхіальної астми є її непередбачуваність", - заявила лікарка.

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Вікторія Ялтонська
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