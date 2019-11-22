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22 листопада • оновлено в 18:29
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Як українці ставляться до євреїв: коментарі релігієзнавця

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Експерт з релігієзнавства Дмитро Горєвой у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував повідомлення американських ЗМІ стосовно того, що рівень антисемітизму в Україні зашкалює. Більший рівень у Європі зафіксований лише в Польщі.

"Я не знаю, що за компанія проводила це дослідження. Мені відоме більш ґрунтовне дослідження, яке проводила поважна міжнародна компанія минулого року. І це дослідження зафіксувало найнижчий рівень антисемітизму серед європейських країн саме в Україні. Там було таке питання, як ви ставитеся до того, що членом вашої родини або вашим сусідом був би єврей. І лише 5% опитаних в Україні відповіли "негативно". Ціле літо державу очолювали прем'єр-міністр та президент, які за походженням є євреями. Якби у нас був розвинений антисемітизм. то за Зеленського наврядчи проголосувало би 73% населення", - заявив Горєвой.

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Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Дмитро Горєвой
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