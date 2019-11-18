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18 листопада • оновлено в 21:47
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Засновник компанії PROFI став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

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Співзасновник компанії PROFI Євген Гусаров у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

M1 Music Awards 5 відбудеться вже 30 листопада. Він заявив, що його компанія відповідатиме за світло на цьому дійстві.

"Ми вже дійсно на високому технічному рівні порівняно з розвинутими шоу-бізнесовими країнами. Але, звісно ж, нам ще є куди зростати. От минулого року ми працювали на концерті KISS. І те, як вони працюють! Там працювали не молоді хлопці, а вже досить літні чоловіки, всі в татуюваннях, видно, що не один раз об'їздили всю планету. Це все досвід", - заявив Гусаров.

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV.

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Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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