Засновник компанії PROFI став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Співзасновник компанії PROFI Євген Гусаров у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

M1 Music Awards 5 відбудеться вже 30 листопада. Він заявив, що його компанія відповідатиме за світло на цьому дійстві.

"Ми вже дійсно на високому технічному рівні порівняно з розвинутими шоу-бізнесовими країнами. Але, звісно ж, нам ще є куди зростати. От минулого року ми працювали на концерті KISS. І те, як вони працюють! Там працювали не молоді хлопці, а вже досить літні чоловіки, всі в татуюваннях, видно, що не один раз об'їздили всю планету. Це все досвід", - заявив Гусаров.

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