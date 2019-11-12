Як дітям з особливими потребами отримати освіту в Україні: коментарі експертки

Засновниця організації "Бачити серцем" Олеся Яскевич у прямому етері на ObozTV прокоментувала можливості для навчання дітей з особливими потребами в Україні.

За її словами, офіційно закон щодо інклюзію був прийнятий лише рік тому.

"Так, була підготовка, але у нас скільки років незалежності України? Про дітей з інвалідністю, з особливими освітніми проблемами почали говорити протягом останніх трьох-чотирьох років завдяки Марині Порошенко. Це дуже поступовий процес, і наразі у нас дуже маленький рівень підготовки вчителів. Наша організація об'єдналась із освітньою організацією "Освіторія", і разом ми створили проект, який готує вчителів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами", - заявила Яскевич.

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!