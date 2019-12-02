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2 грудня • оновлено в 22:19
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Голодування Закревської та справи Майдану: як реагують депутати

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Фахівець експертного центру з прав людини Євген Крапівін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував реакцію влади та суспільства на голодування Євгенії Закревської, яка протестує проти відсутності результатів у розслідуванні справ Майдану.

"Для народних депутатів це не аргумент. І нехай ця людина вже давно займається справами Майдану, але у депутатів є окрема історія, пов'язана із ДБР. Є законопроєкт, який подав президент Зеленський, який розширює повноваження очільника ДБР Романа Труба. Згідно до нового законопроєкту очільник ДБР не буде змушений погоджувати свої рішення із заступниками. І десь паралельно з усім цим існує історія зі справами майдану", - заявив Крапівін.

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Євген Крапивин
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