Україна потрапила в ТОП-5 смертельного рейтингу: коментар військового експерта
Начальник аеромобільних військ, військовий експерт Іван Якубець у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.
Він прокоментував новини стосовно того, що Україна потрапила в ТОП-5 смертельного рейтингу країн світу.
"А що ви хотіли, якщо вже 5 років іде війна? Хіба ми можемо мати іншу картину або інший рейтинг? У нас же війна іде позиційна. а ця війна характеризується саме великою кількістю мінних полів. Інше питання в тому, що всі ці поля мають бути зареєстровані, нанесені на карту. Вони мають бути обліковані із суворою точністю. І з нашого боку це все, безумовно, відбувається, а от чи ведеться такий облік з іншого боку?" - заявив Якубець.
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