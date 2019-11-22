Україна потрапила в ТОП-5 смертельного рейтингу: коментар військового експерта

Начальник аеромобільних військ, військовий експерт Іван Якубець у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини стосовно того, що Україна потрапила в ТОП-5 смертельного рейтингу країн світу.

"А що ви хотіли, якщо вже 5 років іде війна? Хіба ми можемо мати іншу картину або інший рейтинг? У нас же війна іде позиційна. а ця війна характеризується саме великою кількістю мінних полів. Інше питання в тому, що всі ці поля мають бути зареєстровані, нанесені на карту. Вони мають бути обліковані із суворою точністю. І з нашого боку це все, безумовно, відбувається, а от чи ведеться такий облік з іншого боку?" - заявив Якубець.

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