4G-інтернет запрацює в київському метро

У метро Києва у четвер, 5 березня, проведуть демонстраційний запуск 4G. Він запрацює на станції "Академмістечко".

Про це Укрінформу розповіли у пресслужбі мобільного оператора lifecell. Пасажирів проінформують про деталі запуску 4G у підземці. Охочі зможуть протестувати там мобільний інтернет на власних телефонах.

"Демонстраційний запуск 4G у київському метро відбудеться 5 березня на станції "Академмістечко", – відзначили у пресслужбі.

До заходу залучать представників трьох операторів: Київстар, Vodafone Україна та lifecell, а також радника міського голови Максима Бахматова, працівників метрополітену.

Так, ще вкінці лютого оператор Vodafone Україна заявив про успішне тестування 4G у метро Києва. Мобільний інтернет повинен з'явитися спершу на станції "Академмістечко" і в тунелі в бік станції "Житомирської", а потім – і на інших станціях.

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