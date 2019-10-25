39 громадян Китаю загинули, намагаючись потрапити в Британію

Поліція Великої Британії заарештувала двох спільників злочинця, якого звинувачують у загибелі 39 громадян Китаю.

Їхні тіла знайшли у вантажівці минулої середи у промисловій зоні в містечку неподалік Лондона.

Мешканці британської столиці вийшли на мітинги проти жорстокого поводження з мігрантами.

Тіла виявили у холодильному контейнері. За інформацією правоохоронців люди могли пробути в ньому щонайменше 4 дні.

Поліція також повідомила, що усі загиблі - громадяни Китаї. За словами парамедиків, температура в середині контейнеру могла досягти 25 градусів морозу. Смерть у таких нелюдських умовах настає за кілька годин.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у своєму Твіттері написав, що шокований інцидентом.

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