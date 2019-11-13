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13 листопада • оновлено в 15:09
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3D реальність або Народу - Шоу, Шоуменам - гроші | Альо, гараж! REBOOT #327

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Отже, Голова Уряду продовжує дивувати.

Взявши на озброєння один з найвідоміших мемів Інтернету, про порядок дій у будь-якій незрозумілій ситуації, пан Гончарук видав на гора, ідею створити за бюджетний кошт 3D мапи України. Ну що тут скажеш - самий час...

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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