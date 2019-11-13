3D реальність або Народу - Шоу, Шоуменам - гроші | Альо, гараж! REBOOT #327
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Отже, Голова Уряду продовжує дивувати.
Взявши на озброєння один з найвідоміших мемів Інтернету, про порядок дій у будь-якій незрозумілій ситуації, пан Гончарук видав на гора, ідею створити за бюджетний кошт 3D мапи України. Ну що тут скажеш - самий час...
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