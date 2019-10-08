''Чип на лобі'' – небезпечна секта, керована з РФ

''Чип на лобі'' – небезпечна секта, керована з РФ614 Читати матеріал російською
Все частіше в Києві можна помітити написи на асфальті та на стінах будинків. Ці написи не несуть смислового навантаження, проте є дуже небезпечними.
"Биопаспорт 666
Штрих-код на лбу (чип)
– денег не будет…
– в секонд
– на дачу
Интернет – читай: Чип на лбу"
Такі написи з'являються не лише у Києві. Група активістів діє на всьому пострадянському просторі. Особливо розповсюджені ці написи у центральній та східній частині України.
За словами ведучого інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука написи зникають ближче до західного кордону України. Він провів розслідування і з'ясував, що ці написи завжди російською мовою, їх роблять волонтери, а центр цих сект знаходить на території Російської Федерації.
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