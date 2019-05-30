30 травня: огляд останніх новин і новин спорту

30 травня: огляд останніх новин і новин спорту28Читати матеріал російською
Призупинення дії договору про ракети середньої і малої дальності.
ДБР почало розслідування причин падіння вертольоту.
У Грузії відреагували на повернення Саакашвілі в Україну.
Верховна Рада підтримала у першому читанні реформу військових звань.
Парламент погодив перейменування областей в Україні.
Реконструкція Алеї художників у Києві.
"Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи.
Поліція Баку затримала людей у футболках з гравцем "Арсеналу" Генріха Мхітаряна.
Паоло Фонсека - головний претендент на пост очільника "Роми".
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