30 травня: огляд останніх новин і новин спорту

Призупинення дії договору про ракети середньої і малої дальності.

ДБР почало розслідування причин падіння вертольоту.

У Грузії відреагували на повернення Саакашвілі в Україну.

Верховна Рада підтримала у першому читанні реформу військових звань.

Парламент погодив перейменування областей в Україні.

Реконструкція Алеї художників у Києві.

"Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи.

Поліція Баку затримала людей у футболках з гравцем "Арсеналу" Генріха Мхітаряна.

Паоло Фонсека - головний претендент на пост очільника "Роми".

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