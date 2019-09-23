24 вересня очікуються дощі: прогноз погоди в Україні від ObozTV

По всій території України переважатиме похмура та дощова погода, синоптики попередили про холодні ночі.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 24 вересня.

На заході небо затягне хмарами, які місцями принесуть із собою дощі. Максимум денної температури +18 градусів, уночі на термометрах +10.

На півночі в основному очікується похмура і дощова погода. Денний максимум +18 градусів, нічний мінімум +8.

У східних областях хмарно та сухо. Вдень повітря прогріється до +19 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +5.

На півдні та у Криму день обіцяє бути похмурим, місцями пройде злива. Температура повітря протягом дня +22 градуси, вночі +12.

Центр – по всіх областях за прогнозом дощ. Температура повітря вдень +18, вночі +7 градусів.

У Києві вівторок буде похмурим та з помірним дощем. Денний максимум лише +14 градусів, нічний мінімум +13.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань в ефірі ObozTV попередив, що перший сніг в Україні випаде 12-17 листопада. Він також розповів, коли розпочнеться повноцінна зима.

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