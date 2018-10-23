23 жовтня: Огляд новин, прогноз погоди, курс валют

23 жовтня: Огляд новин, прогноз погоди, курс валют65Читати матеріал російською
У вівторок, 23 жовтня, в Україні очікується похолодання і дощі. Температура повітря в багатьох регіонах буде не вище +10 градусів.
Гривня зміцнюється до іноземних валют.
Потенційно небезпечний ураган "Уілла" наближається до тихоокеанського узбережжя Мексики, він досяг максимальної п'ятої категорії.
ЗСУ підняли прапор київського "Динамо" на Донбасі.
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