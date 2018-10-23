23 жовтня: Огляд новин, прогноз погоди, курс валют

У вівторок, 23 жовтня, в Україні очікується похолодання і дощі. Температура повітря в багатьох регіонах буде не вище +10 градусів.

Гривня зміцнюється до іноземних валют.

Потенційно небезпечний ураган "Уілла" наближається до тихоокеанського узбережжя Мексики, він досяг максимальної п'ятої категорії.

ЗСУ підняли прапор київського "Динамо" на Донбасі.