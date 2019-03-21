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21 березня: прогноз погоди, курс валют, огляд останніх новин

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В Україні в четвер, 21 березня, очікується сонячна погода, а температура повітря на півдні складе +13 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У той же час опадів у цей день не очікується.

На заході України температура повітря складе +8 ... +10 градусів, у центрі буде до +11, на сході до +10, а на півдні до +13 градусів. У Києві в цей день сухо і сонячно. Температура сягне +9 градусів.

Гривня відчутно знизила падіння до всіх основних валют до мінімальних показників.

Огляд останніх новин:

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Підрозділ МВС переходять на посилений режим служби.

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Сьогодні відзначається Міжнародний день "Сонячних" людей.

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