20 березня: інформаційні підсумки дня

Покурив марихуану і повіз пасажирів

Поліція Сум затримала водія, який вживав наркотики прямо на робочому місці - в салоні маршрутки. Це помітили пасажири. Вони ж і повідомили про нього правоохоронцям. Поліціянтам водій заявив, за кермом громадського транспорту з 2013 року, а марихуану курить щоб розслабитись. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Міжнародний день Щастя

Міжнародний День щастя відзначили у світі. Заснували його в ООН в 2012-му році. Ініціатором стала невелика гірська країна – Бутан, жителів якої вважають одними із найщасливіших у світі. Зазвичай у цей день всюди відбуваються тематичні лекції та тренінги, де людям розповідають про те, як бути щасливими. За останніми даними рейтингу ООН, найщасливішими стали жителі Фінляндії. Також у п'ятірку лідерів потрапили Данія, Норвегія, Ісландія та Нідерланди. Україна посідає 133 сходинку.

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