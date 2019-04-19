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19 квітня: огляд останніх новин

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Ситуація навколо "ПриватБанку": як працюють сьогодні відділення.

Казуси під час дебатів: найбільш яскраві та відомі моменти у світовій історії.

У США опублікували розслідування спецпрокурора Мюллера про втручання РФ в американські вибори 2016 році.

Трамп відповів на доповідь Мюллера у стилі серіалу "Гра престолів", а власник серіалу, телеканал НВО, просив більше цього не робити.

Віктор Янукович обіцяв Манафорту "план" по Донбасу і підтримку Кремля та подарував ікру вартістю 40 тис. доларів.

Геращенко: "Великоднє" перемир'я так і не погодили.

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