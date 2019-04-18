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18 квітня Порєбрік News: Росія націлилася на три міста в Україні

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Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах терористів "ДНР", натякнув, що до Росії мають відійти мінімум три українських міста — Слов'янськ, Харків і Одеса.

Що стосується тимчасово окупованих територій Донбасу, то їх бойовик вже "зарахував" до території Російської Федерації, пише "Комсомольская правда".

"У тому вигляді, в якому Донбас контролює армія "Л/ДНР", Донбас де-факто вже Росія. Мене хвилює, що буде зі Слов'янськом, Харковом, Одесою", — цитують його слова.

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