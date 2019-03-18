18 березня: прогноз погоди, курс валют, огляд останніх новин

18 березня: прогноз погоди, курс валют, огляд останніх новин109Читати матеріал російською
19 березня в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощі вздовж смуги на Поділля, Полісся, Київщину і Сіверщину, а також знизить температуру повітря у західних та північних областях України.
Поза межами цієї умовної смуги суттєві опади не передбачаються.
Теплішим у вівторок очікується повітря на Сході, Півдні та в багатьох центральних областях, +9+14 градусів.
У Києві 19 березня очікується похолодання до +8+10 градусів, з дощем. І до кінця тижня до столиці повернеться березнева погода.
Гривня продовжує відчутно знижуватися до всіх валют і зафіксувала нові показники.
Огляд останніх новин дня.
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