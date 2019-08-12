12 серпня Порєбрік NEWS: річниця трагедії АПЧ ''Курськ''

В цей день у 2000 році у Баренцовому морі затонув російський атомний підводний човен "Курск", усі 118 членів екіпажу загинули.

Більшість із членів екіпажу померли майже одразу, але деякі моряки помирали декілька діб, чекаючи порятунку. Їх так і не було врятовано. Про аварію і досі точаться суперечки. Вона буквально оповита таємницями.

Вчора ЗМІ стало відомо, коли розсекретять дані про аварію субмарини. Як розповів журналістам начальник Центрального архіву Міноборони Росії Ігор Пермяков, комісія, яка визначить можливість зняття грифа таємно, відповідно до російського законодавства, може бути організована не раніше ніж через 30 років після НП.

Трагедії у російській армію продовжуються і буквально ще одна сталася цими вихідними.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!