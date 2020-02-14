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14 лютого • оновлено в 19:48
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12 пунктів Мюнхенської конференції та Україна: про що домовились

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Народна депутатка України Ірина Верещук у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала внесення змін у закон про розмінування та 12 пунктів Мюнхенської конференції.

"Ми розуміємо, що не все так однозначно. Ми сьогодні рекомендували розглянути у першому читанні внесення змін до закону України про розмінування. Ми нещодавно говорили про це у Брюсселі з НАТО. Вони чекають, коли це запрацює", - заявила Верещук.

Вона наголосила, що у прописаних в Мюнхені 12 кроках, нібито вже погоджених із ЄС, немає жодного слова про Крим, тому мова не може заходити про зняття санкцій з Росії.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
Особа
Ірина Верещук
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