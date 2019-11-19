115 камер фіксуватимуть перевищення швидкості на дорогах України

Експерт з питань суспільної безпеки Антон Сушко у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував збільшення кількості TruCam-ів та їх вплив на кількість ДТП.

"Основна причина аварій на українських дорогах - це перевищення швидкості. Це є найголовніша проблема всіх ДТП та летальних випадків. До вчорашнього дня було досить мало фото та відеофіксації, тому велика кількість водіїв перевищували швидкість, і перевищували вони досить сильно. 115 приладів на всю Україну - це дуже мало, бо ділянок де перевищують швидкість, дуже багато. Але будемо сподіватись, що кількість ДТП буде меншою", - заявив Сушко.

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