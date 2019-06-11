ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
МедОбозГоловна

11 червня Порєбрік News: Путін запропонував шукати альтернативи

205Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін закликав світову спільноту шукати альтернативи зростанню конфронтації.

Текст послання лідера Кремля зачитав учасникам міжнародного науково-експертного форуму його помічник Юрій Ушаков, передає ТАСС.

"Важливо спільно шукати реальні, життєздатні альтернативи конфронтації, грубому, егоїстичному продавлюванню низкою країн своїх політичних і економічних інтересів, зокрема шляхом санкцій і торгових воєн", — підкреслив російський президент.

За його словами, світ перебуває біля "небезпечної межі", міжнародні відносини "лихоманить".

Путін заявив, що потрібно знайти конструктивні рішення проблем міжнародної безпеки і деградації системи контролю над озброєннями.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини