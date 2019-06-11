11 червня Порєбрік News: Путін запропонував шукати альтернативи

11 червня Порєбрік News: Путін запропонував шукати альтернативи205Читати матеріал російською
Президент Росії Володимир Путін закликав світову спільноту шукати альтернативи зростанню конфронтації.
Текст послання лідера Кремля зачитав учасникам міжнародного науково-експертного форуму його помічник Юрій Ушаков, передає ТАСС.
"Важливо спільно шукати реальні, життєздатні альтернативи конфронтації, грубому, егоїстичному продавлюванню низкою країн своїх політичних і економічних інтересів, зокрема шляхом санкцій і торгових воєн", — підкреслив російський президент.
За його словами, світ перебуває біля "небезпечної межі", міжнародні відносини "лихоманить".
Путін заявив, що потрібно знайти конструктивні рішення проблем міжнародної безпеки і деградації системи контролю над озброєннями.
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