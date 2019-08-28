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“100 днів самотності” майже позаду | Альо, гараж! REBOOT #308

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Отже позаду залишилося – літо, умовні 100 днів нового Гаранта, інтрига стосовно того хто ж першим з “колишніх” поїде “сьорбати лагерну баланду” до "Лук’янівського Централу".

З останнім пунктом все більш менш зрозуміло. Далі можна не гадати і не будувати жодних версій. Яскрава обіцянка-слоган передвиборчої кампанії, так і залишилася лише слоганом-обіцянкою....

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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