“100 днів самотності” майже позаду | Альо, гараж! REBOOT #308 147

Отже позаду залишилося – літо, умовні 100 днів нового Гаранта, інтрига стосовно того хто ж першим з “колишніх” поїде “сьорбати лагерну баланду” до "Лук’янівського Централу".

З останнім пунктом все більш менш зрозуміло. Далі можна не гадати і не будувати жодних версій. Яскрава обіцянка-слоган передвиборчої кампанії, так і залишилася лише слоганом-обіцянкою....

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