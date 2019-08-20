10 з 15 блоків АЕС в Україні вийшли за межі строку експлуатації: експерт

Генеральна директорка центру екологічних ініціатив "Екодія" Ірина Ставчук прокоментувала масштаби екологічної катастрофи, яка днями сталася в Архангельській області.

Вона зазначила, що покищо зарано порівнювати вибух, який стався під Северодвінськом із аварією на ЧАЕС. Наслідки вкрай негативні зараз саме для місцевого населення, яке там проживає і яке досі не розуміє, що саме сталося, оскільки російська влада тримає всю інформацію таємною.

Експертка додала, що 16 серпня відповідні служби на території України провели дослідження та тести навколишнього середовища і, за їх інформацією, ризиків, пов'язаних із радіаційним забрудненням на території України, не було.

Проте, нагадала експертка, українці повинні пам'ятати, що на території нашої країни діє 15 блоків атомних електрстанцій, 10 з яких вже вийшли зі свого терміну експлуатації. Тому існують порушення експлуатації навіть в цьому сенсі і ніхто не може спрогнозувати, що станеться найближчим часом.

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