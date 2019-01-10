10 січня: Прогноз погоди, курс валют і огляд новин

В Україні в четвер, 10 січня, зіпсується погода – окремі регіони засипле снігом; хуртовини чекають вночі в південних і місцями в центральних областях. У південній частині країни – мокрий сніг з переходом в дощ, місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви вітру 15-20 м / с.

Українська валюта незначно поступилася позиції до всіх валют.

Геомагнітні збурення - на рівні слабких показників.

У Києві розпочали роботу пункти обігріву.