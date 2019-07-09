10 головних літніх музичний фестивалі в Україні

10 головних літніх музичний фестивалі в Україні217 Читати матеріал російською
Названо 10 головних музичних фестивальних подій літа 2019 в Україні, на які ще можна встигнути потрапити, навіть не зважаючи на те, що майже половина літа вже позаду.
А влітку 2019-го і в Україні відбудеться чимало фестів, які вражають гучними іменами в лайнапах – як західними, так і вітчизняними, на які сайт "Карабас" звернув особливу увагу.
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