10 головних літніх музичний фестивалі в Україні

Названо 10 головних музичних фестивальних подій літа 2019 в Україні, на які ще можна встигнути потрапити, навіть не зважаючи на те, що майже половина літа вже позаду.

А влітку 2019-го і в Україні відбудеться чимало фестів, які вражають гучними іменами в лайнапах – як західними, так і вітчизняними, на які сайт "Карабас" звернув особливу увагу.

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