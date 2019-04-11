10 днів до другого туру виборів президента України: боротьба загострюється

В офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України" опубліковано відео, на якому вантажівка збиває кандидата в президенти Володимира Зеленського, а після показана біла доріжка з написом "У кожного своя дорога".

Проект у Telegram і Viber, який запустив діючий глава держави й кандидат у президенти Петро Порошенко, підписав ролик "Зе Енд".

За основу змонтованого відеосюжету взяли рекламний ролик Зеленського.

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