10 днів до другого туру виборів президента України: боротьба загострюється

10 днів до другого туру виборів президента України: боротьба загострюється108Читати матеріал російською
В офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України" опубліковано відео, на якому вантажівка збиває кандидата в президенти Володимира Зеленського, а після показана біла доріжка з написом "У кожного своя дорога".
Проект у Telegram і Viber, який запустив діючий глава держави й кандидат у президенти Петро Порошенко, підписав ролик "Зе Енд".
За основу змонтованого відеосюжету взяли рекламний ролик Зеленського.
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