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23 лютого • оновлено в 14:16
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10-15 років тому адепти російськомовного гумору казали, що гумор має бути російською; українською - не буде працювати

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Володимир Тихий, режисер фільму: "Наші котики або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану",

П'ятнадцять-десять років тому адепти російськомовного гумору казали, що гумор має бути російською мовою.

Бо, це гра слів, яку всі розуміють. А українською - не буде працювати. Ми придумали "СВ-шоу", яке стало гіпер-успішним. Буквально за пів-року Данилко став мега-зіркою в Росії. Зараз буде наш "War not", тобто щоденник війни, який довго робився і був знятий на основі приватних відео бійців 2014-15 років

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