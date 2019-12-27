Або влада ігноруватиме штрафи, або нас чекають протести: експерт про ситуацію з євробляхами

Ексзаступник міністра інфраструктури, експерт з питань транспорту Олександр Кава у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував нові штрафи для євробляхерів у 170 тис. гривень, які вступають в силу з першого січня 2020 року.

"Я думаю, що у цій ситуації або держава ігноруватиме норму закону, і статус кво збережеться на початку 2020 року, або нас чекають нові протести з боку тих громадян, якіпридбали авто в Європі і не розмитнили їх через брак коштів. А це може спровокувати інші протести від людей, які відчувають певне спустошення через те, що влада не виконує свої обіцянки", – заявив Кава.

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