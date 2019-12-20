Влада повинна зробити все можливе, щоб наші хлопці повернулися до Нового року: військовий експерт

Військовий експерт Олег Старіков у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував майбутню зустріч у мінському форматі та дав прогнози щодо її результатів.

"Я думаю, що раніше у них там щось не зійшлось, саме тому президент України направив до Німеччини свого представника, де той зустрічається із федеральним міністром закордонних справ Німеччини. Десь щось не домовились, десь щось не вийшло, і тепер намагаються зрушити цю проблему з місця", - заявив Старіков.

Він також прокоментував, чи відбудеться обмін полоненими до кінця цього року.

"Якщо брати наше суспільство, то влада має зробити все можливе, щоб наші хлопці повернулися до кінця року додому", - зазначив експерт.

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