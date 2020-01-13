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13 січня • оновлено в 20:48
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Знадобиться дозвіл і оплата: для України зміняться правила безвізу з ЄС

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В Україні з 2021 роки зміняться правила безвізового режиму з Європейським Союзом.

Про це сказано в повідомленні Місії України в ЄС в Facebook. Причина змін – запуск Європейської інформаційної системи авторизації подорожей (ETIAS). Так, українцям доведеться отримати попередній дозвіл для поїздки в країну Євросоюзу, за запит про який доведеться доплатити 7 євро.

Що потрібно знати про поїздки в країни ЄС з 2021 року:

1. З 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), що означає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн (тобто з 2021 року ці зміни стосуватимуться не тільки України, але й, наприклад, громадян Австралії, Бразилії, Великої Британії, Канади, США та Японії).

2. Ініціатива щодо створення ETIAS виникла ще у квітні 2016 року в рамках підготовки Єврокомісією пропозицій щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.

Восени 2018 року ЄС схвалив необхідні законодавчі рішення про систему ETIAS, яка поширюватиметься на громадян третіх країн, що користуються правом безвізового в’їзду на територію Євросоюзу.

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зона контролю

зона контролю

"ЕП"

3. Як це працюватиме: з 2021 року перед поїздкою до держав-членів ЄС громадянам України необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подання онлайн-заявки.

Видача авторизації на подорож займатиме декілька хвилин у разі відсутності застережень у правоохоронних органів ЄС або елементів, що потребують подальшого вивчення.

За кожне звернення заявник повинен буде сплатити комісію в розмірі 7 євро (для осіб, молодших 18 та старших 70 років - безкоштовно). Авторизація буде дійсна протягом 3 років або до завершення терміну дії проїзного документа, зареєстрованого при поданні заявки.

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4. Важливо розуміти, що Європейська інформаційна система авторизації подорожей не є аналогом візової системи. Йдеться лише про простий дозвіл до поїздки. У разі відмови у в’їзді через ETIAS, особа матиме право подати апеляцію на рішення системи.

5. Попередня авторизація дозволить ЄС завчасно ідентифікувати осіб, які можуть становити міграційну/безпекову загрозу та значно підвищить безпеку зовнішніх кордонів блоку. Нова система також дозволить суттєво зменшити кількість відмов у в’їзді до ЄС безпосередньо при перетині кордону, адже подорожуючі будуть знати завчасно чи не має у держав-членів ЄС застережень щодо їхньої поїздки.

Ілюстрація. Безвіз

Ілюстрація. Безвіз

антикор

Як писав OBOZREVATEL, в грудні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон для промислового безвізу з ЄС. Він дозволить українському бізнесу вільно торгувати з європейцями.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Безвізовий режим з ЄС
Місце
Україна
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Так, украинцам придется получить предварительное разрешение " Вообще-то виза это и есть - предварительное разрешение с проверками по базам.))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Святой бесплатный безвиз поменяли на раскольническую заявку за гроши.Прям проституция какая то...
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Юг Руси
Юг Руси
Так и не зашёл мой кммент, вот ссылка, если кому интересно --- http://prntscr.com/qn62td
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Юг Руси, почём зря pacxyячили украинушку на майдане
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Юг Руси
Юг Руси
Не понятно, что ccykи обоссовские не пропустили ))))))))
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