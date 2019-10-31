Від 513 гривень: із Харкова запустили нові рейси до Києва і Тбілісі

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp відкрила нові рейси з Харкова до Києва і Тбілісі.

Як йдеться на сайті міжнародного аеропорту "Харків", польоти в столицю будуть регулярні. Вони виконуються щопонеділка, середи та п'ятниці. Вартість квитка в одну сторону стартує від 513 гривень.

Тепер харків'яни можуть літати до Києва двома авіакомпаніями: МАУ і SkyUp Airlines.

Тепер харків'яни можуть літати до столиці України двома авіакомпаніями: "МАУ" і SkyUp Airlines.

Також, авіаперевізник відкрив рейси Харків-Тбілісі. У компанії заявляють, що взимку пропозиція буде цікава любителям зимових видів спорту, так як недалеко від Тбілісі розташований гірськолижний курорт Гудаурі. Рейси доступні по вівторках і п'ятницях вартістю від 1 791 гривень.

SkyUp Airlines Irecommend

Крім цього, авіакомпанія відновила польоти до Шарджі. Місто є одним з найбільших в Об'єднаних Арабських Еміратах і розташований на узбережжі Перської затоки, в 40 км від Дубая. Перельоти доступні по вівторках і п'ятницях вартістю від 3 270 гривень (в один бік без багажу).

Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL, недавно даний перевізник запустив нові рейси з кількох українських міст в інші країни Європи, зокрема в Чехію.

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