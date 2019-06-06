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"Він живий? Це фантастика!" Український руфер Мустанг вразив мережу

1.9тЧитати матеріал російською

Відомий український руфер і патріот Mustang Wanted підкорив багатоповерхівку в Гонконзі, що в Китаї. Відповідне фото він опублікував на своїй Facebook-сторінці.

"Я щойно усвідомив, що займаюся своєю справою 10 років. Моє життя прекрасне", – підписав знімок Мустанг (щоб подивитись фото доскрольте новину до кінця).

Всього за 11 годин кадр зібрав 2,4 тисячі реакцій користувачів. Під постом зібралося понад 130 коментарів, така ж кількість разів його поширили.

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Український руфер Мустанг вразив мережу

Український руфер Мустанг вразив мережу

Facebook Mustang Wanted

Зокрема відомий синоптик Наталка Діденко, зробивши репост фото, поділилась своїми думками і запропонувала зняти про руфера стрічку.

"Як, як Mustang це робить, як можна бути живою людиною і таке робити?.. Чому про нього й досі не зняли якусь документалку? Це абсолютна якась фантастика... Вже скільки років під сильним враженням!" – йдеться у дописі.

Так, справжнє ім’я руфера – Павло Ушивець. Він відомий своїми трюками на висоті: Мустанг підкоряє багатоповерхівки без страхування, а також робить там фото та відео.

Як писав раніше OBOZREVATEL:

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Особа
Mustang Wanted
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леня зе
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давайте плодите последователей,жертв селфи,лайков
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