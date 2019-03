Викинув хмари попелу і газу: в Мексиці прокинувся найбільший вулкан

У Мексиці різко активізувався вулкан Попокатепетль і викинув хмару попелу і газу на значну висоту.

Національна служба цивільної оборони країни закликала жителів вжити додаткових заходів обережності через можливе випадання попелу і не наближатися до кратера вулкана, повідомляють "РІА Новини".

При цьому стало відомо, що група людей ще 12 березня проігнорувала обмеження на проникнення у зони навколо вулкана.

Рятувальні служби вже встановили особи цих людей і мають намір вийти з ними на контакт, щоб провести роз'яснювальну роботу і не допустити надалі повторення такого досвіду.

Нагадаємо, що в 1996 році одразу п'ятеро людей загинули в результаті свого походу на Попокатепетль, проігнорувавши заборонену зону навколо вулкана.

Explosion with the release of incandescent material on the cone of the #Popocatépetl volcano #Mexico pic.twitter.com/f9v3M5OSXV