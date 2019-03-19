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Викинув хмари попелу і газу: в Мексиці прокинувся найбільший вулкан

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У Мексиці різко активізувався вулкан Попокатепетль і викинув хмару попелу і газу на значну висоту.

Національна служба цивільної оборони країни закликала жителів вжити додаткових заходів обережності через можливе випадання попелу і не наближатися до кратера вулкана, повідомляють "РІА Новини".

При цьому стало відомо, що група людей ще 12 березня проігнорувала обмеження на проникнення у зони навколо вулкана.

Вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль

Twitter@RoySalazaar

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Рятувальні служби вже встановили особи цих людей і мають намір вийти з ними на контакт, щоб провести роз'яснювальну роботу і не допустити надалі повторення такого досвіду.

Нагадаємо, що в 1996 році одразу п'ятеро людей загинули в результаті свого походу на Попокатепетль, проігнорувавши заборонену зону навколо вулкана.

Вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль

Twitter@CriptoKapital

Викинув хмари попелу і газу: в Мексиці прокинувся найбільший вулкан

‏ Twitter@liveaszelle

Вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль

Twitter@RoySalazaar

Вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль

Twitter@RoySalazaar

"РІА Новини"

"РІА Новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року на Сицилії (Італія) активізувався найвищий вулкан Європи Етна.

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Місце
Мексика
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