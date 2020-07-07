Відпустка у Туреччині: Кулеба озвучив правила для українців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав громадянам про правила в'їзду в Туреччину після послаблення карантинних обмежень та наголосив на обов'язковості страховки, яка покриває витрати на лікування COVID-19.

Під час брифінгу 7 липня урядовець зазначив, що Туреччина вже охоче приймає туристів, і він сам встиг відвідати цю країну, втім для безперешкодного в'їзду варто дотримуватися чіткого алгоритму (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ви перетинаєте кордон, на в'їзді міряють температуру. Якщо немає симптомів жодних – вас вільно пропускають. Якщо є симптоми – вам пропонують безкоштовно пройти ПЛР-тест. Але дуже важливий елемент – ви повинні прилетіти зі страховкою, яка покриває випадки COVID-19", – пояснив очільник МЗС.

"Тобто, якщо раніше туристи літали із загальним полісом, то зараз потрібен той, який покриває COVID-19. Зручно те, що купити такий поліс можна просто в аеропорту. Якщо ви прилетіли, і у вас не така страховка, ви тієї ж миті можете собі оформити нову", – запевнив Кулеба.

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