Відомий туроператор відправив українців до Єгипту у розпал карантину

Незважаючи на закриття неба і карантин для українців в готелях Єгипту, деякі вітчизняні туроператори продовжили надсилати співгромадян на відпочинок у спекотну країну.

Про порушення вдалося дізнатися OBOZREVATEL. Наприклад, ANEX Tour в неділю, 15 березня, відправив українців в Хургаду.

OBOZREVATEL звернувся в компанію, щоб з'ясувати, як будуть повертати туристів і чому, незважаючи на всі ризики, рейси не скасували. Однак там в неробочий день відповідати на питання не стали.

24 канал

Як видно на онлайн-табло, рейс відбувся, хоч і з невеликою затримкою. Як тільки нам вдасться отримати відповідь від авіаперевізника, ми обов'язково опублікуємо його в наступній публікації.

ANEX Tour відправив 15 березня українців в Хургаду Скріншот

ANEX Tour відправив 15 березня українців в Хургаду Скріншот

Відзначимо, частина операторів повністю скасувала польоти, поки ситуація не нормалізується і небо не відкриють. Уже з 17 березня Україна припинить приймати рейси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше

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