Вчені знайшли найбільш мертве місце на Землі: фото

Вулканічна долина Даллол в Ефіопії визнана найбільш неживим місцем на Землі. Вчені з університету Париж-Сюд довели неможливість існування там якихось бактерій.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Ecology&Evolution, передає Лента.ru. Відзначається, що наявність води на поверхні планети, як правило, використовується як критерій для визначення можливої населеності.

В ході дослідження з'ясувалося, що навіть на Землі є позбавлені усілякого життя місця, незважаючи на наявність в них води. На думку вчених, причина полягає в тому, що вода в місцевості долини являє собою гарячий (до 109 градусів Цельсія), вкрай солоний розчин з переважанням магнію. Такий склад води змушує живі клітини руйнуватися.

При цьому фахівці виявили життя неподалік від долини - це переважно одноклітинні археї.

Вулканічна місцевість з сольовими утвореннями і кислотними джерелами Даллол увійшла в список найбільш спекотних місць світу. Вважається, що вона має найвищу середню температуру повітря серед усіх населених місць планети. Крім цього, в рейтингу опинилося лівійське місто Ель-Азізія, де в літні місяці температура піднімається до 48 градусів Цельсія, суданське місто Ваді-Хальфа, в якому практично немає опадів, а також Долина Смерті в Каліфорнії, США, де була зареєстрована найвища температура повітря.

Даллол report.az

Даллол report.az

Даллол report.az

Даллол report.az

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з канадської компанії Hyperstealth винайшли камуфляжний матеріал під назвою Quantum Stealth, за допомогою якого змогли створити "щит невидимості".

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